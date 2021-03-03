Британцы восхитились стойкостью россиян после фото поселка под Воркутой

Лондон, 3 марта. Жителей Великобритании восхитили кадры заброшенного поселка под Воркутой Цементнозаводского, снятые в 50-градусный мороз. Британцы нашли объяснение, почему «русские такие крутые».

Британский таблоид Daily Mail опубликовал фото и видео, которые вызвали бурную реакцию среди пользователей Сети. Их поразили покрытая инеем мебель, сосульки в домах и заледенелый парк автомобилей.

«Русские выживают где угодно, они стойкие», — отметил комментатор.

«Неудивительно, что русские такие крутые — на это даже смотреть страшно», — заявил пользователь Сети.

Пользователи Сети назвали русскую зиму «настоящей». Они заметили, что другие государства боятся даже минимального понижения температуры и в любой непонятной ситуации «вводят чрезвычайное положение по всей стране».

Недавно иностранцы восхитились пением российских военных. Их голоса назвали «самым прекрасным и мощным оружием РФ».