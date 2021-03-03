«Ходьба на ягодицах» может обезопасить человека от инфаркта

Москва, 3 марта. Здоровое питание и физическая активность являются главными средствами в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом заявил кардиолог и хирург Владимир Хорошев.

Рацион человека должен содержать большое количество овощей и фруктов. Здоровым людям не стоит есть мясные блюда чаще трех раз в неделю, передает телеканал «360». Улучшить работу центральной нервной системы может помочь «ходьба на ягодицах». Для этого необходимо сесть на пол, вытянуть или согнуть в коленях ноги и двигаться взад-вперед. В каждую сторону необходимо выполнить по 24 шага. Полезным также будет упражнение «золотая рыбка».

«Человек лег на спину и начинает двигаться с неподвижной головой и неподвижных пятках. Он приподнимает сначала лопатки, потом ягодицы и другие анатомические части задней поверхности туловища и ног. Таким образом (нужно двигаться. — Прим. ФАН) в течение семи-восьми минут», — объяснил кардиолог.

Специалисты из Гарвардской медицинской школы перечислили пять правил для предотвращения инсульта. Врачи посоветовали снизить потребление соли, регулярно заниматься спортом, отказаться от курения и включить в рацион определенные продукты.