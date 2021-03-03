Георгий Дронов поставил точку в вопросе возрождения «Ворониных» без Клюева

Москва, 3 марта. Актер Георгий Дронов, исполнивший главную роль в сериале «Воронины», признался, что у продюсеров картины была идея снять еще один сезон. От нее отказались после смерти Бориса Клюева.

Клюев скончался 1 сентября 2020 года на 77-м году жизни. Актер долгие годы боролся с онкологическим заболеванием, но одолеть недуг так и не смог.

Финальный сезон сериала «Воронины», где Клюев сыграл роль Николая Петровича, вышел в 2019 году. Как сообщает «СтарХит», Дронов поставил точку в вопросе о продолжении картины, подчеркнув, что поклонникам «не стоит ждать новый сезон».

По словам артиста, изначально, еще при жизни Клюева, предполагалось, что сериал закончится на вышедшем сезоне. Однако «на канал СТС просто обрушился шквал сообщений» с просьбами вернуть «Ворониных».

«После трагических событий, связанных с Борисом Клюевым, мы обсуждали это с продюсерами. Все актеры сошлись на том, что без него нет смысла снимать. Пусть сериал останется с живым актером — без истории его ухода. Ушел человек, но персонаж остался. Пусть это лишний раз будет напоминанием о том, что он навсегда в наших сердцах», — рассказал Дронов.

Ранее Екатерина Волкова, сыгравшая супругу персонажа Дронова, призналась, что для нее сериал стал одновременно и главным успехом, и ловушкой. После многолетних съемок в ситкоме некоторые продюсеры воспринимали ее исключительно как Веру из «Ворониных».

Вдова Бориса Клюева после смерти актера рассказала журналистам, что, несмотря на серьезное заболевание супруга, надеялась на его выздоровление. По ее словам, актер до последнего момента хотел жить и работать. На траурной церемонии она вспомнила момент, когда Клюев уже не мог говорить, но все равно стремился в театр. Коллеги актера отметили честность и откровенность Клюева. Они рассказали, что на съемочной площадке он делился советами и всегда был готов помочь коллегам.