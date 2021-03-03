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Как установить отцовство: рассказывает адвокат

Рождение ребенка — огромное счастье для семьи, но так бывает не всегда

Рождение ребенка — самое большое счастье для каждой семьи, по крайней мере так должно быть. Однако в реальности все зачастую не столь радужно. Нередки истории, когда новоиспеченный отец категорически отказывается признавать факт своего отцовства, и матери приходится проходить через неприятную юридическую процедуру и добиваться признания своей правоты через суд, чтобы защитить права ребенка и впоследствии взыскать положенные по закону алименты.

Или куда более трагичная ситуация — мужчина и рад бы вписать свое имя и фамилию в соответствующую графу в свидетельстве о рождении, но судьба распоряжается иначе, и человек умирает, так и не успев этого сделать при жизни. В таком случае женщине придется подавать иск о признании отцовства умершего, чтобы ребенок имел право претендовать на наследство или на получение пенсии по потере кормильца.

Неподготовленному человеку трудно самостоятельно сориентироваться в столь сложном вопросе, поэтому мы разбирались во всех нюансах процедуры установления факта признания отцовства с постоянным экспертом ФАН адвокатом Дарьей Морозовой.

 

Как установить отцовство: рассказывает адвокат

Зачем требуется установление факта признания отцовства и каков его порядок

Дарья Морозова рассказывает, что процесс и сам факт признания отцовства регулируются следующими нормативно-правовыми документами:

  • Конституцией РФ;

  • Семейным кодексом;

  • Гражданским процессуальным кодексом;

  • приказами Минздрава по части проведения судебно-медицинских экспертиз и некоторыми другими актами.

Порядок признания отцовства напрямую зависит от того, женаты ли родители ребенка официально.

  1. Если мать и отец состоят в официальном браке, зарегистрированном в органах ЗАГС, то в этом случае все предельно просто и понятно — мужа запишут отцом ребенка автоматически. Более того, если супруги успели развестись, но с момента расторжения брака прошло менее 300 дней, мужчина все равно будет вписан в свидетельство о рождении в качестве законного отца.

  2. Если сыграть свадьбу до рождения малыша не успели, то придется написать соответствующее заявление в органах ЗАГС и сотрудники впишут отца в свидетельство на его основании.

  3. Если мужчина против такого положения дел возражает, женщине придется добиваться своих прав через суд.

  4. Если мужчина умер, не успев вступить в официальный брак и признать ребенка, то для подтверждения кровного родства в суд нужно будет подавать исковое заявление о признании отцовства умершего.

Все вышеперечисленное закреплено в статье 50 Семейного кодекса Российской Федерации.

Основными мотивами при обращении за установлением факта признания отцовства, помимо желания восстановить справедливость, являются:

  • возможность получения пенсии по утрате кормильца;

  • право на получение компенсации, если трагическая гибель отца связана с применением к нему действий насильственного характера (в этом случае ребенок будет проходить как потерпевший с правом претендовать на возмещение морального вреда, причиненного совершавшими насильственные действия в отношении умершего);

  • самая распространенная причина, по которой матери обращаются в суд, — реализация права на наследство по закону, если скончавшийся не успел выразить свою последнюю волю касаемо распоряжения своим имуществом.

Если мать и отец женаты официально, супруга запишут отцом автоматически

Как правильно подать исковое заявление об установлении отцовства

Дарья Морозова разъясняет, что за установлением отцовства идти нужно в ближайший суд по месту жительства истца.

Адвокат объясняет, кто может подать в суд:

  • мать ребенка;

  • отец, если пара состоит в официальном браке, но мужчина сомневается в своем отцовстве или категорически отрицает его;

  • сам ребенок после наступления совершеннолетия;

  • представители органов опеки и попечительства, действующие в интересах своего подопечного.

Важно! При подаче такого рода исковых заявлений истец освобождается от уплаты государственной пошлины, так как процедура направлена на улучшение условий жизни ребенка.

Будьте готовы к тому, что ваше заявление будут рассматривать около двух месяцев, после чего суд вынесет решение, которое вступит в законную силу не позднее, чем через месяц. Имея на руках судебное решение, нужно будет обратиться в орган ЗАГС с целью внесения правок в актовую запись, а затем и получения нового свидетельства о рождении ребенка.

«Основанием для решения вопроса об установлении отцовства через суд является невозможность его разрешения в добровольном порядке, если мать и отец официально не расписаны. Причем в данном конкретном случае не существует срока исковой давности», — продолжает наш эксперт.

Статья 132 Гражданского процессуального кодекса РФ гласит, что каждому обстоятельству, указанному в исковом заявлении и служащему доводом или доказательством, должно иметься документальное подтверждение, поэтому к иску придется приложить примерно следующий пакет:

  • квитанция об уплате госпошлины;

  • документы, удостоверяющие личности истца и ответчика;

  • свидетельство о рождении (если ребенок уже зарегистрирован);

  • справка из родильного дома (если новорожденного еще не успели зарегистрировать в органах ЗАГС);

  • прошение об участии свидетелей в судебном заседании;

  • ходатайство о проведении генетической экспертизы;

  • любые другие бумаги и факты, которые могут послужить доказательством происхождения ребенка.

Ребенок, достигший совершеннолетия, может подать иск на признание отцовства

Какие доказательства отцовства учитывает и рассматривает суд?

Дарья Морозова рассказывает, что, согласно статье 49 Семейного кодекса РФ, в данном деле в ход идут любые доказательства, вещественные или документальные, которые могут прямым или косвенным образом помочь установить факт кровного родства. Покопайтесь в телефоне и компьютере, тщательно переберите все документы, попросите друзей, родственников или соседей выступить на вашей стороне. Приложите максимум усилий, чтобы собрать как можно больше доказательств. Это могут быть, в том числе:

  • переписка в любом виде (бумажные и электронные письма, СМС, сообщения и комментарии в мессенджерах и соцсетях);

  • общие фотографии;

  • аудиозаписи разговоров;

  • видеозаписи;

  • справки и выписки из медицинских учреждений (допустим, если отец заполнял и подписывал какие-либо бумаги во время беременности и родов);

  • доказательства ведения совместного хозяйства, например, договор о том, что пара вместе снимала квартиру;

  • любые подтверждения получения денежных средств от потенциального отца, потраченные на приобретение всего необходимого для будущей матери и ребенка;

  • показания людей, которые могут подтвердить тот факт, что в указанный период времени мужчина и женщина имели близкие отношения и совместно заботились о ребенке;

  • результаты анализа крови на определение группы, типа, резус-фактора;

  • результаты ДНК-теста.

«При ситуации, когда отец умер до того, как признал ребенка, в качестве доказательств принимаются любые из вышеперечисленных, однако к иску потребуется приложить свидетельство о смерти», — дополняет список адвокат.

Важно! Все перечисленные доказательства принимаются судом во внимание, но самым достоверным являются результаты генетической экспертизы. Именно они в совокупности с другими предоставленными фактами чаще всего имеют определяющее значение для принятия решения. При этом заставить кого-либо сделать тест ДНК ни при каких обстоятельствах нельзя!

Генетическая экспертиза — вещь довольно дорогостоящая, поэтому многие задаются вопросом, а за чей счет, собственно говоря, банкет.

Отвечая на него, Дарья Морозова рассказывает, что изначально расходы по оплате ложатся на плечи на того, кто заявил ходатайство о ее проведении. Как правило, это истица. Если после оглашения результатов отцовство подтверждается, все судебные издержки, включая проведение ДНК-теста, оплатит ответчик по делу. В случае если материальное положение заявителя не позволяет оплатить все расходы, суд может уменьшить их размер или вовсе освободить истца от уплаты.

Совместные фото могут служить доказательством в суде

Проведение генетической экспертизы для признания отцовства после смерти отца

Женщина вправе подать на признание отцовства, в том числе умершего человека, который не успел записать ребенка на себя при жизни.

Основным доказательством в таких делах также являются результаты ДНК-теста, который считается наиболее точной методикой установления родства.

В качестве сравнительного материала для проведения исследования могут быть использованы:

  • биологические образцы близких родственников (обычно буккальный эпителий, то есть мазок с внутренней стороны щеки);

  • образцы крови из морга по спецзапросу;

  • биологический материал умершего, взятый после эксгумации тела с разрешения родных усопшего.

Дарья Морозова просит обратить внимание читателей на тот факт, что вынесенное судом постановление означает лишь окончание разбирательства в судебном порядке, но не самой процедуры установления факта признания отцовства.

Заручившись решением суда, заявителю следует обратиться с этим документом в органы ЗАГС с просьбой установить отцовство. Окончательную точку в этой истории поставит получение нового свидетельства о рождении ребенка с фамилией биологического отца в соответствующей графе.

Генетическая экспертиза — самый точный способ установления отцовства

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