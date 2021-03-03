Рождение ребенка — самое большое счастье для каждой семьи, по крайней мере так должно быть. Однако в реальности все зачастую не столь радужно. Нередки истории, когда новоиспеченный отец категорически отказывается признавать факт своего отцовства, и матери приходится проходить через неприятную юридическую процедуру и добиваться признания своей правоты через суд, чтобы защитить права ребенка и впоследствии взыскать положенные по закону алименты.

Или куда более трагичная ситуация — мужчина и рад бы вписать свое имя и фамилию в соответствующую графу в свидетельстве о рождении, но судьба распоряжается иначе, и человек умирает, так и не успев этого сделать при жизни. В таком случае женщине придется подавать иск о признании отцовства умершего, чтобы ребенок имел право претендовать на наследство или на получение пенсии по потере кормильца.

Неподготовленному человеку трудно самостоятельно сориентироваться в столь сложном вопросе, поэтому мы разбирались во всех нюансах процедуры установления факта признания отцовства с постоянным экспертом ФАН адвокатом Дарьей Морозовой.

Зачем требуется установление факта признания отцовства и каков его порядок

Дарья Морозова рассказывает, что процесс и сам факт признания отцовства регулируются следующими нормативно-правовыми документами:

Конституцией РФ;

Семейным кодексом;

Гражданским процессуальным кодексом;

приказами Минздрава по части проведения судебно-медицинских экспертиз и некоторыми другими актами.

Порядок признания отцовства напрямую зависит от того, женаты ли родители ребенка официально.

Если мать и отец состоят в официальном браке, зарегистрированном в органах ЗАГС, то в этом случае все предельно просто и понятно — мужа запишут отцом ребенка автоматически. Более того, если супруги успели развестись, но с момента расторжения брака прошло менее 300 дней, мужчина все равно будет вписан в свидетельство о рождении в качестве законного отца. Если сыграть свадьбу до рождения малыша не успели, то придется написать соответствующее заявление в органах ЗАГС и сотрудники впишут отца в свидетельство на его основании. Если мужчина против такого положения дел возражает, женщине придется добиваться своих прав через суд. Если мужчина умер, не успев вступить в официальный брак и признать ребенка, то для подтверждения кровного родства в суд нужно будет подавать исковое заявление о признании отцовства умершего.

Все вышеперечисленное закреплено в статье 50 Семейного кодекса Российской Федерации.

Основными мотивами при обращении за установлением факта признания отцовства, помимо желания восстановить справедливость, являются:

возможность получения пенсии по утрате кормильца;

право на получение компенсации, если трагическая гибель отца связана с применением к нему действий насильственного характера (в этом случае ребенок будет проходить как потерпевший с правом претендовать на возмещение морального вреда, причиненного совершавшими насильственные действия в отношении умершего);

самая распространенная причина, по которой матери обращаются в суд, — реализация права на наследство по закону, если скончавшийся не успел выразить свою последнюю волю касаемо распоряжения своим имуществом.

Как правильно подать исковое заявление об установлении отцовства

Дарья Морозова разъясняет, что за установлением отцовства идти нужно в ближайший суд по месту жительства истца.

Адвокат объясняет, кто может подать в суд:

мать ребенка;

отец, если пара состоит в официальном браке, но мужчина сомневается в своем отцовстве или категорически отрицает его;

сам ребенок после наступления совершеннолетия;

представители органов опеки и попечительства, действующие в интересах своего подопечного.

Важно! При подаче такого рода исковых заявлений истец освобождается от уплаты государственной пошлины, так как процедура направлена на улучшение условий жизни ребенка.

Будьте готовы к тому, что ваше заявление будут рассматривать около двух месяцев, после чего суд вынесет решение, которое вступит в законную силу не позднее, чем через месяц. Имея на руках судебное решение, нужно будет обратиться в орган ЗАГС с целью внесения правок в актовую запись, а затем и получения нового свидетельства о рождении ребенка.

«Основанием для решения вопроса об установлении отцовства через суд является невозможность его разрешения в добровольном порядке, если мать и отец официально не расписаны. Причем в данном конкретном случае не существует срока исковой давности», — продолжает наш эксперт.

Статья 132 Гражданского процессуального кодекса РФ гласит, что каждому обстоятельству, указанному в исковом заявлении и служащему доводом или доказательством, должно иметься документальное подтверждение, поэтому к иску придется приложить примерно следующий пакет:

квитанция об уплате госпошлины;

документы, удостоверяющие личности истца и ответчика;

свидетельство о рождении (если ребенок уже зарегистрирован);

справка из родильного дома (если новорожденного еще не успели зарегистрировать в органах ЗАГС);

прошение об участии свидетелей в судебном заседании;

ходатайство о проведении генетической экспертизы;

любые другие бумаги и факты, которые могут послужить доказательством происхождения ребенка.

Какие доказательства отцовства учитывает и рассматривает суд?

Дарья Морозова рассказывает, что, согласно статье 49 Семейного кодекса РФ, в данном деле в ход идут любые доказательства, вещественные или документальные, которые могут прямым или косвенным образом помочь установить факт кровного родства. Покопайтесь в телефоне и компьютере, тщательно переберите все документы, попросите друзей, родственников или соседей выступить на вашей стороне. Приложите максимум усилий, чтобы собрать как можно больше доказательств. Это могут быть, в том числе:

переписка в любом виде (бумажные и электронные письма, СМС, сообщения и комментарии в мессенджерах и соцсетях);

общие фотографии;

аудиозаписи разговоров;

видеозаписи;

справки и выписки из медицинских учреждений (допустим, если отец заполнял и подписывал какие-либо бумаги во время беременности и родов);

доказательства ведения совместного хозяйства, например, договор о том, что пара вместе снимала квартиру;

любые подтверждения получения денежных средств от потенциального отца, потраченные на приобретение всего необходимого для будущей матери и ребенка;

показания людей, которые могут подтвердить тот факт, что в указанный период времени мужчина и женщина имели близкие отношения и совместно заботились о ребенке;

результаты анализа крови на определение группы, типа, резус-фактора;

результаты ДНК-теста.

«При ситуации, когда отец умер до того, как признал ребенка, в качестве доказательств принимаются любые из вышеперечисленных, однако к иску потребуется приложить свидетельство о смерти», — дополняет список адвокат.

Важно! Все перечисленные доказательства принимаются судом во внимание, но самым достоверным являются результаты генетической экспертизы. Именно они в совокупности с другими предоставленными фактами чаще всего имеют определяющее значение для принятия решения. При этом заставить кого-либо сделать тест ДНК ни при каких обстоятельствах нельзя!

Генетическая экспертиза — вещь довольно дорогостоящая, поэтому многие задаются вопросом, а за чей счет, собственно говоря, банкет.

Отвечая на него, Дарья Морозова рассказывает, что изначально расходы по оплате ложатся на плечи на того, кто заявил ходатайство о ее проведении. Как правило, это истица. Если после оглашения результатов отцовство подтверждается, все судебные издержки, включая проведение ДНК-теста, оплатит ответчик по делу. В случае если материальное положение заявителя не позволяет оплатить все расходы, суд может уменьшить их размер или вовсе освободить истца от уплаты.

Проведение генетической экспертизы для признания отцовства после смерти отца

Женщина вправе подать на признание отцовства, в том числе умершего человека, который не успел записать ребенка на себя при жизни.

Основным доказательством в таких делах также являются результаты ДНК-теста, который считается наиболее точной методикой установления родства.

В качестве сравнительного материала для проведения исследования могут быть использованы:

биологические образцы близких родственников (обычно буккальный эпителий, то есть мазок с внутренней стороны щеки);

образцы крови из морга по спецзапросу;

биологический материал умершего, взятый после эксгумации тела с разрешения родных усопшего.

Дарья Морозова просит обратить внимание читателей на тот факт, что вынесенное судом постановление означает лишь окончание разбирательства в судебном порядке, но не самой процедуры установления факта признания отцовства.

Заручившись решением суда, заявителю следует обратиться с этим документом в органы ЗАГС с просьбой установить отцовство. Окончательную точку в этой истории поставит получение нового свидетельства о рождении ребенка с фамилией биологического отца в соответствующей графе.