Британские врачи назвали опасную причину несварения желудка

Москва, 3 марта. Болезненное чувство жжения в груди и горький неприятный привкус во рту могут быть симптомами рака поджелудочной железы.

Пациенты с таким диагнозом обычно испытывают дискомфорт, распространяющийся до спины. Боль может быть периодической, а может сохраняться постоянно или усиливаться в лежачем состоянии и после еды.

Больной раком поджелудочной железы может резко сбросить вес, потерять аппетит, страдать от тошноты или рвоты. Врачи порекомендовали при первых же симптомах обращаться к специалистам.

Недавно американские врачи перечислили признаки, которые могут указывать на раннюю степень развития опухоли. К ним относится трудность с глотанием, отек век, охриплость и другие.