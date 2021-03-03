Устойчивый к вакцинам штамм коронавируса обнаружили на севере Италии

Брешиа, 3 марта. Новая мутация коронавируса выявлена в итальянском городе Брешиа. Она получила название «нигерийский штамм».

Соответствующее заявление сделал глава Итальянского общества вирусологов и директор микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо. Ученые обеспокоены новым штаммом, так как он может быть устойчивым к существующим вакцинам от COVID-19, передает RT.

В настоящее время в Брешии наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Половина новых случаев заражения приходится на «британский штамм». Местные власти приостановили работу школ и детских садов в городских районах с самым высоким числом заболевших.

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) продолжает работу над препаратом против COVID-19 «Мир-19». Первую фазу клинических испытаний препарата планируется завершить уже в марте.