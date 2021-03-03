«Информационный фастфуд»: психолог объяснила любовь зрителей к скандальным ток-шоу

Москва, 3 марта. Большая часть российских зрителей охотно смотрит скандальные передачи с жестокими кадрами. Клинический психолог Ирина Коржаева озвучила причину такой «насильственной любви».

Своим мнением Коржаева поделилась в эфире Радио Комсомольская правда в разговоре с режиссером, худруком театра «Модерн» Юрием Грымовым. Собеседники обсудили инициативу актера Дмитрия Певцова, который предложил ввести цензуру на российском телевидении и оградить зрителей от скандальных шоу, вроде передач ведущего Андрея Малахова.

Грымов заметил, что россияне испытывают живой интерес к демонстрации на экране жестокости и насилия. По его словам, люди, которые имеют открытое сердце, должны «плакать каждую программу» над горем гостей эфира. Однако зрители просто наблюдают со стороны и смакуют чужие проблемы.

«В первую очередь это происходит потому, что люди испытывают эмоциональный голод. Нередко зрителям просто не хватает эмоций, которые они и компенсируют просмотром определенных программ. Можно назвать это информационным фастфудом, McDonald’s, если хотите», — объяснила Коржаева.

Кроме того, по словам психолога, в период распространения коронавируса, вынужденной изоляции, нередко и потери работы, зрителям нужна уверенность в том, что для них настали не самые худшие времена. Наблюдая за чужими проблемами они делают вывод, что в их собственной жизни не все так плохо.

Наконец, третья причина — это иллюзия контроля. Зрители уверены, что если они не будут смотреть телевизор, то потеряются в информационном пространстве, перестанут понимать, что происходит за пределами их зоны комфорта.

«Низменный» контент на российском телевидении появляется с подачи редакторов конкретных программ, заметил ранее эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян. При этом, по его словам, рычаги влияния на информационную политику может оказывать и общество.