«Манчестер Сити» разгромил «Вулверхэмптон» в матче АПЛ

Манчестер, 3 марта. Матч 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между командами «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптон» закончился победой «горожан» со счетом 4:1.

Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Этихад». Эта победа стала для подопечных Хосепа Гвардиолы 15-й к ряду в чемпионате Англии и 21-й подряд во всех турнирах, пишет RT.

«Манчестер Сити» после 29 сыгранных туров АПЛ занимает первую строчку в таблице с 65 очками. Ближайшим преследователем «горожан» является «Манчестер Юнайтед». В активе «манкунианцев» 50 баллов.

Недавно наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал лучшую команду мира. По мнению испанского специалиста, футбольным гегемоном на клубном уровне сегодня является «Бавария». В Англии номером один он назвал «Ливерпуль».