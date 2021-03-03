Футболист «Ювентуса» Роналду установил уникальный рекорд результативности

Турин, 3 марта. Форвард сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым игроком в истории футбола, который забил не менее 20 голов в ведущих европейских лигах.

Перед переходом в итальянский клуб, звездный португалец выступал в Английской премьер-лиге (АПЛ) за «Манчестер Юнайтед» и в испанской Примере за мадридский «Реал». В статистику включены также чемпионаты Франции и Германии.

Португалец стал автором одного из голов в матче итальянской Серии А против «Специи» и помог своей команде набрать три очка, пишет RT. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Ювентуса».

Недавно Международная федерация футбольной статистики (IFFHS) составила рейтинг лучших европейских футболистов. Первое место занял Криштиану Роналду.