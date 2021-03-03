Тяжелобольной модельер Зайцев не узнал гостей на своем дне рождения

Москва, 3 марта. Модельер Вячеслав Зайцев уже несколько лет живет с серьезной болезнью. Врачи диагностировали кутюрье болезнь Паркинсона, из-за чего он почти не говорит и не узнает близких.

Накануне, 2 марта, Зайцев отметил свое 83-летие. Праздник по случаю дня рождения модельера прошел в отеле «Советский» в Москве. В качестве приглашенных гостей были самые близкие друзья Зайцева. В их числе Алла Пугачева, Максим Галкин, Лев Лещенко, Татьяна Михалкова, Надежда Бабкина и другие.

Одной из первых на празднике появились Пугачева и Галкин, которые произнесли трогательный тост в честь звездного именинника. Для торжества Примадонна выбрала платье с открытыми плечами и красную шляпку с вуалью.

Татьяна Михалкова вручила Зайцеву роскошный букет и подарок. На протяжении всего вечера модельер почти не вставал с места. Он поднимался с кресла лишь для получения поздравлений.

Зайцев узнал о своем диагнозе несколько лет назад. Врачи предупредили модельера, что болезнь Паркинсона не поддается лечению. Сейчас кутюрье живет с помощью поддерживающей терапии.

Историк моды Александр Васильев назвал Вячеслава Зайцева уникальным творцом своей эпохи. Он благодарен кутюрье за то, что тот передал ему место главного судьи в программе «Модный приговор».