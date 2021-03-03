Манукян назвал причину отсутствия на российском ТВ образовательных программ

Появление на российском телевидении новых образовательных программ зависит от рейтингов, от мнения большинства российских зрителей, формирующих информационную политику ТВ, заявил Вадим Манукян, эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ и колумнист ФАН.

Режиссер, худрук театра «Модерн» Юрий Грымов в эфире Радио Комсомольская, обсуждая проблемы с некачественным контентом на российском ТВ, посетовал, что сегодня ему не хватает в эфире федеральных телеканалов образовательных, познавательных программ. Он поинтересовался у своего гостя, почему подобные шоу перестали выпускать.

«Здесь все замешано на рейтинге. К сожалению, какие-то программы не приживаются. В этом есть проблема определенная», — отметил Манукян.

Эксперт вспомнил, что в детстве очень любил телеканал, который был полностью образовательный. Изначально он назывался «Учебный», а после — «Познавательный». Но тогда этот канал был полностью государственным. И, поскольку в советское время выбора на ТВ большого не было, к контенту было пристальное внимание.

«Сегодня, может быть, действительно попробовать государству создать что-то подобное, — предположил эксперт Общественной палаты. — Есть же канал «Культура». Только у него рейтинги крайне невысокие. И в этом есть проблема. Я считаю, что если бы рейтинги канала «Культура» зашкаливали, все бы хотели идти за этим каналом, и за этим контентом. То есть, может быть, если появится снова канал «Познавательный», и в нем будут качественные программы, такие же как на канале «Культура», возможно за этим последует попытка что-то поменять на телевидении. Но это должен быть федеральный канал, безусловно».

Грымов в ответ поинтересовался, что в таком случае получается, что все мы — зрители — виноваты в том, что на экранах появляются «ужасные передачи».

«Отчасти есть общая наша вина, вина общества. Не каждого отдельного человека, а вообще общества, которое, действительно, смотрит эти передачи и не отдает предпочтение телеканалу «Культура» тому же. Да, оно формирует действительно другую политику», — резюмировал Манукян.

Ранее в беседе с ФАН Манукян поддержал актера Дмитрия Певцова, выступившего за закрытие ток-шоу, причиняющих вред россиянам. Актер, напомним, заявил, что выход в эфир федеральных каналов передач, подобных ток-шоу Андрея Малахова и «Дома-2», необходимо запретить.

Манукян, комментируя инициативу Певцова, подчеркнул, что в некоторых шоу «действительно есть определенные перегибы и перекосы, которые уже надоели большинству зрителей». Эксперт отметил, что руководству федеральных телеканалов необходимо закрыть некоторые ток-шоу, поскольку они «уродуют» эфиры.