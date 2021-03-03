Экс-министр экономики Украины Лановой оценил убытки Киева от запуска «СП-2»

Киев, 3 марта. Украина не сможет минимизировать потери, которые понесет в результате запуска российско-немецкого трубопровода «Северный поток — 2».

Убытки Киева составят 3 миллиарда долларов, заявил экс-министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой. Он уверен, что эта сумма некритична, так как все равно «эти деньги утопают в «бодяжке» «Нафтогаза».

«При этом народ станет беднее, поскольку власти повышают тарифы на тепло, электроэнергию, газ и другие энергетические ресурсы. И это совершенно неоправданно», — отметил специалист.

Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов заявил о неготовности Украины к запуску «Северного потока — 2». Киеву придется переделывать всю газотранспортную систему.