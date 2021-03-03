Манукян и Грымов выяснили, кто виноват в появлении некачественного контента на ТВ

За появление «низменного» контента на российском телевидении отвечают редакторы конкретных программ, однако у общества есть рычаги влияния по информационную политику, заявил Вадим Манукян, эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ и колумнист ФАН.

Режиссер, худрук театра «Модерн» Юрий Грымов в эфире Радио Комсомольская правда обсудил предложение актера Дмитрия Певцова ввести цензуру на российском телевидении и оградить россиян от скандальных шоу, вроде программы Андрея Малахова.

Гость Грымова, Вадим Манукян, сообщил, что лишь частично согласен с идеей Певцова, поскольку выступает категорически против тотальной цензуры. Однако он подчеркнул, что программы, показывающие низменные вещи на экране, унижают и самих зрителей.

Грымов поинтересовался у эксперта, кто сегодня несет ответственность за допуск некачественного контента на телевидение: «только ли ТВ или банально сам режиссер, сценарист».

«В первую очередь, конечно, редакторы, продюсеры передач, которые это выпускают. Я уверен, что руководители телеканалов не могут отсматривать каждую передачу, поэтому делегируют свои функции, чтобы редакторы и продюсеры следили за тем контентом, который выпускается», — ответил Манукян.

При этом он подчеркнул, что руководители каналов практически всегда реагируют на возникновение скандальных ситуаций, на которые обращают внимание СМИ и общественность. В частности, Манукян напомнил о действиях Первого канала после скандала с накруткой голосов на шоу «Голос.Дети».

Речь шла и о передаче «Кто хочет стать миллионером?». В феврале 2019 года главный редактор программы Илья Бер обвинил игрока Александра Друзя в мошенничестве и попытке подкупа. По его словам, знаток пытался выкупить ответы на долю от выигрыша в 3 млн рублей. Тогда в свое оправдание Друзь заявил, что это Бер его пытался спровоцировать. Последний в итоге лишился своего места работы. Друзя же отстранили от участия в ЧГК.

«Потом какие-то действия принимались. То есть от степени накала в обществе и в медиа зависит, как изменится, возможно, контент присутствия некоторых публичных личностей и так далее. Общественный резонанс работает», — подчеркнул эксперт.

Ранее во время пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН Манукян заявил, что на протяжении многих лет федеральное телевидение способствовало деградации масс и разложению общества. Эксперт выразил мнение, что СМИ должны «приподнимать» людей над собой, а не окончательно погружать их в мир пошлости и невежества, как это делают телешоу.