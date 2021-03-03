Повесть Джорджа Мартина «Песчаные короли» адаптируют для Netflix

Вашингтон, 3 марта. Экранизацией книги писателя Джорджа Мартина займется режиссер первых трех частей «Пиратов Карибского моря» Гор Вербински. Фильм «Песчаные короли» выйдет на сервисе Netflix.

Над сценарием адаптации работает Гор Вербински и Деннис Келли, который участвовал в создании сериала «Утопия». Продюсером «Песчаных королей» станет Джон Балдеччи. Остальных деталей проекта режиссер не раскрыл.

В центре сюжета «Песчаных королей» окажется богач Саймон Крессе. Одним из его необычных увлечений является коллекционирование разных форм жизни. Их он собирал в зверинце своего поместья. Однажды он попадает в таинственное заведение и покупает королей-пустынников. Он перестает их кормить, чтобы понаблюдать за возможной войной между ними. После этого жизнь главного героя начинает играть новыми красками.

Помимо Netflix, киноадаптацией работ Джорджа Мартина заинтересовался HBO. Руководство телеканала планирует снять еще один приквел сериала «Игра престолов». В основу проекта ляжет цикл «Повести о Дунке и Эгге». Других подробностей пока не сообщается.