Уровень заболеваемости COVID-19 начал расти в Европе

Женева, 3 марта. Признаки роста заболеваемости COVID-19 выявлены в Центральной и Восточной Европе и на Балканах. Об этом заявили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Некоторое время в Европе наблюдалось снижение числа новых случаев заражения коронавирусом. Однако последний месяц в регионе вновь проглядываются признаки роста заболеваемости COVID-19, написал руководитель европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге на своей странице в Twitter.

Четыре из десяти стран мира с самым высоким числом новых пациентов с коронавирусом за последние сутки приходятся на европейский регион. В связи с этим ВОЗ должна принять меры, чтобы остановить распространение инфекции, пишет RT.

ВОЗ выразила сомнения в победе над коронавирусом в 2021 году. Вакцинация значительно снижает уровень заболеваемости COVID-19, однако говорить о полной победе над пандемией еще рано, считают специалисты.