Депутат Рады Гончаренко отвел Украине 200 лет на вакцинацию от COVID-19

Киев, 3 марта. Украине понадобится 200 лет, чтобы привить от коронавируса всех граждан, если вакцинация будет проходить такими же темпами, как сейчас.

Препарат за неделю получили всего 4,9 тысячи украинцев. Страна получила из Индии 500 тысяч доз вакцины Oxford/AstraZeneca. Депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко подсчитал, что в сутки прививаются всего 600 человек.

«Нам много рассказывали в Верховной раде, что будем делать 70 тысяч тестов в сутки. Я открыл цифру за 28 февраля — 23 тысячи тестов. Для сравнения, в Италии делается в среднем 250 тысяч тестов в сутки. Поэтому мы продолжаем не делать тесты, не делать вакцины и делать вид, что мы преодолеем COVID?» — заявил депутат.

Президент Украины Владимир Зеленский прошел вакцинацию от коронавируса. Вместе с главнокомандующим вакцинацию от заболевания прошли солдаты в Донбассе.