Саркози не планирует участвовать в президентских выборах Франции в 2022 году

Париж, 3 марта. Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах президента страны. Главу государства изберут весной 2022 года.

Приговоренный к тюрьме политик подчеркнул, что уже высказывал свою позицию по поводу выборов, и он будет верен своему слову. Однако Саркози отметил, что его гражданские права сохраняются и он имеет право голоса, сообщает «Взгляд».

«Прокурор сказал, что не требовал лишить меня гражданских прав, и я могу голосовать», — отметил он.

За кого будет голосовать экс-президент Франции пока не известно, политик заявил, что сообщит о своем выборе чуть позже. Адвокаты Саркози 1 марта решили оспорить его приговор, после того, как парижский суд вынес обвинительное заключение. Политика приговорили к трем годам лишения свободы, из которых один год — реальный, и два условных.