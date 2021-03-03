Вадим Манукян: Россияне ассоциируют Горбачева с предательством

Развал СССР повлиял на отношение россиян к Михаилу Горбачеву, рассказал эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Многие россияне Горбачева не поддерживают. Для них он ассоциируется с предательством. То, что его поддерживает Запад очевидно, ведь Горбачев осознанно или неосознанно помог развалить СССР, а уже потом Ельцин завершил развал. Горбачев допустил слабину, никак не повлиял на ситуацию, что могли лидеры нескольких государств сговориться и погубить страну: Ельцин, Шушкевич, Кравчук. А он не арестовал их, не объявил их действия незаконными», — считает Манукян.

Также Манукян прокомментировал появление Михаила Горбачева в рекламе компании Pizza Hut, не имевшей успеха в России. Эксперт считает, что даже на лояльном к политику Западе испытали недоумение, увидев его в рекламе пиццы.

«Государственный деятель такого уровня — и занимается такой странной рекламой не очень популярной марки? В России люди над этим только посмеялись и оценили, насколько мелкий руководитель был у власти несколько лет. Компании, заплатившие эти деньги за рекламу, потратили их впустую», — считает Манукян.

Ранее ФАН цитировал переводчика первого президента СССР, рассказавшего, что Горбачев основал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований, Международный Зеленый Крест и инициировал создание Форума лауреатов Нобелевской премии мира.