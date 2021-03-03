Заслуженную артистку РФ лишили права посещать Украину из-за поездки в Крым

Киев, 3 марта. Государственная пограничная служба Украины на три года запретила российской актрисе театра и кино посещать страну. По предварительной информации, речь идет о Розе Хайруллиной.

Артистку остановили в аэропорту Борисполя, куда она прилетела из Минска. Пограничная служба обвинила актрису в нарушении «порядка въезда-выезда», находясь в Крыму. Россиянка заверила, что была на полуострове весной 2020 года с личным визитом, передает «Взгляд».

По словам артистки, она приехала в Киев для участия в киносъемках. Актрису выслали из страны обратным рейсом в Минск. В сообщении не уточнили имени россиянки, но опубликованное на сайте пограничной службы видео свидетельствует, что инцидент произошел с Розой Хайруллиной.

Министерство культуры Украины дополнило свой черный список актерами из фильма «Крым». Въезд на территорию страны запретили артистам Роману Курцыну и Евгению Лапову.