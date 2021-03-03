Манукян назвал войну за Донбасс «последним решением» президента Зеленского

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» заявил, что нападение на Донбасс станет последним днем президентства Владимира Зеленского.

«К власти на Украине после Майдана пришли печально известные диктатурой Турчинов, Порошенко. Все надеялись на такого неожиданного персонажа, как Зеленский, выпрыгнувшего из комиксов во власть Украины. Многие на востоке Украины считали его освобождением от кровавой власти, но на самом деле он переплюнул диктатом и Порошенко, и Турчинова», — заявил Манукян.

Манукян полагает, что у народно-демократической революции на Украине много шансов, поскольку у оппозиции нет другого пути, кроме попыток организации протестов. При этом, по мнению Манукяна, Зеленский может санкционировать нападение на Донбасс, чтобы вернуть территории. И это, по словам эксперта, станет последним днем правления Зеленского на посту президента Украины.

Также эксперт отметил, что тема оранжевых революций в соседней Белоруссии еще не закрыта, и остается актуальной.

«Весной, точнее 25 марта, Тихановской уже анонсировано протестное мероприятие, да и в апреле и мае это продолжится. У оппозиции появилась возможность реванша», — заявил Манукян.

Манукян объяснил, почему после оранжевых революций страны чаще всего впадают в хаос, а население страдает, скатываясь в нищету. По его мнению, новую власть меньше всего заботят нужды людей.

«Власть, пришедшую методом цветных революций, очень трудно свергнуть. Цветные революции организовывает Запад, в частности США, и уже потом держат под контролем. Если не помогут другие страны, то законным способом вернуть власть в свои руки будет почти невозможно», — считает Манукян.

Ранее ФАН рассказывал, что украинский президент Владимир Зеленский потерял более семи пунктов в политическом рейтинге за одну неделю.