Звезда «Дома-2» Марсиага высмеяла новости «о травле и выдуманной беременности»

Москва, 3 марта. Экс-участница телепроекта «Дом-2» Мария Сигаева, известная под псевдонимом Марсиага, высмеяла интервью, в котором сообщается, что девушка подверглась травле после того, как объявила, что выдумала свою беременность.

Портал «Собеседник» во вторник опубликовал интервью с Марсиагой, в котором сообщалось, что чуть больше месяца назад девушка объявила, что ждет ребенка, продемонстрировав тест на беременность с двумя полосками. Называть имя отца она не стала, ссылаясь на то, что развлекалась с несколькими партнерами. В тексте Сигаева рассказывает, что вступала в связь с тремя мужчинами.

«С блогером Романом Гриценко, который меня изнасиловал, с братьями Апполоновыми, к которым я ездила на тусовку, где мы развлекались. Был еще один паренек из тик-тока, который испугался ответственности и сбежал в другой город», — приводит издание цитату Марсиаги.

После того как девушка призналась, что выдумала беременность ради хайпа, на нее обрушился шквал критики от подписчиков в соцсети, сообщает портал.

«У меня поехала психика из-за этого: каждый день мне желают смерти. Нервные срывы происходят без конца, я плачу, не переставая», — посетовала в интервью Марсиага.

Однако в сторис Instagram Сигаева дала понять, что ничего подобного не говорила. Больше всего ее возмутила цитата о нервном срыве.

В конце прошлого года Марсиага объявила своеобразный конкурс, призом в котором стала она сама. Согласно условиям, победитель конкурса мог делать с ней все, что пожелает. Победителем оказался Максим Колесников. Позднее она рассказала, что коллега по шоу воспользовался своим шансом, переспав с ней. Правда, девушка добавила, что секс с Колесниковым ей понравился больше, чем с предыдущими партнерами.