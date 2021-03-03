IWF отстранил российскую тяжелоатлетку Сливенко от соревнований

Москва, 3 марта. Олимпийская чемпионка Оксана Сливенко временно отстранена по решению Международной федерацией атлетики (IWF). Сообщение об этом появилось на официальном сайте организации.

Спортсменку подозревают в нарушении пункта 2.2 антидопинговых правил IWF. Заключение сделано на основе данных, которые были получены из базы московской лаборатории. Срок отстранения отсчитывается с 1 марта.

Оксана Сливенко является обладательницей золотых медалей Олимпийских игр 2008 года. В активе россиянки также одна серебряная медаль чемпионатов мира и шесть побед на европейских первенствах.

Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил России участвовать в международных соревнованиях, используя национальные флаг и гимн. Такое решение раскритиковал хоккеист омского «Авангарда» Илья Ковальчук, назвав его политическим.