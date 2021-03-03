Австрия заявила о 41 случае смерти после прививки вакциной Pfizer/BioNTech

Вена, 3 марта. Свыше 40 человек умерли после введения вакцины Pfizer/BioNTech в Австрии. Доклад на эту тему представило Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения (BASG).

Летальные исходы были зафиксированы с 27 декабря по 26 февраля. Смерть троих пациентов никак не связана с вакциной, а все остальные случаи будут проверены ведомством.

Вакцинация 11 человек совпала с инкубационным периодом заражения коронавирусом. Еще 19 пациентов имели серьезные заболевания, которые могли послужить причиной летального исхода. Информация о других умерших уточняется, говорится в докладе.

В ходе прививочной кампании у 18 пациентов, получивших разные вакцины, проявились опасные для жизни побочные эффекты. Состояние девяти из них в настоящее время нормализовалось.

Сейчас ведомство ожидает новую информацию о погибших, так как первыми вакцину получали пожилые граждане. Согласно фоновой заболеваемости, ожидается одна смерть на 290 человек в возрасте от 80 лет в течение ближайших семи дней.

Швейцария ранее заявила о 16 смертельных случаях после введения вакцины от коронавируса. Большинство жалоб на побочные эффекты поступало после использования вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna.