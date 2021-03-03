Седокова с небритыми подмышками поздравила подписчиц с 8 Марта

Москва, 3 марта. Певица Анна Седокова выбрала необычный способ поздравить женщин с наступающим 8 Марта. Последовав тренду западных феминисток, артистка опубликовала фото с густой растительностью на подмышках.

«Девочки, с наступающим!» — написала 38-летняя Седокова в преддверии 8 марта на провокационном фото, опубликованном в сторис Instagram.

На снимке звезда подняла вверх руку, показав густые заросли на подмышках.

Небритые подмышки начали входить в моду на Западе еще в 2015 году. Чаще всего к такому образу прибегают феминистки, выступающие за полную свободу женщин от навязываемых стандартов красоты. Женщины выступают против гендерных стереотипов, однако в обществе, в том числе и на Западе, по этому поводу все еще нет консенсуса. Противники подобных акций чаще всего говорят не только о неэстетичности, но и о негигиеничности.

К тренду подключились многие звезды, демонстрируя небритые подмышки в соцсетях и появляясь так на красных дорожках. В свое время активно поддержали движение Джулия Робертс, Бритни Спирс, Дрю Берримор, Мадонна, Пенелопа Крус, Мила Йовович, Бейонсе, Майли Сайрус, которая не только появилась на концерте с растительностью, но и выкрасила волосы в розовый цвет.

В конце февраля сообщалось, что Седокову оскорбил показанный про нее ролик в эфире программы «Сегодня вечером» на Первом канале. В видео речь шла о неудачных отношениях певицы. В ролике сообщалось, что певица трижды была замужем, но разводилась с избранниками сразу после свадьбы. Видео показалось бывшей солистке группы «ВИА Гра» предвзятым. Седокова осудила авторов материала за вешание ярлыков на женщин за попытку обрести свое счастье и покинула студию программы.