Российские цементные заводы начнут использовать топливо из мусора

, 3 марта. Спрессованные из измельченных твердых коммунальных и промышленных отходов гранулы начнут использовать на заводах «Евроцемента». В проект вложат 2 миллиарда рублей.

Применение альтернативного топлива в цементных печах безопасно, так как температура в них в 1,7 раза превышает пороговые значения. При сжигании отходов в таких условиях не образуется зола, пояснил советник ФГАУ «НИИ «Центр экологической промышленной политики» Владимир Марьев.

«Если сравнивать мусоросжигательные заводы (МСЗ) и цементные предприятия, то в МСЗ образуется от 20% и выше золы высокого класса опасности, которую необходимо подвергать обезвреживанию», — заявил специалист.

Утилизация мусора в гранулах на цементных заводах более безопасная для природы, чем захоронение отходов на полигонах, передает телеканал «360». Первый такой проект планируют запустить к концу 2021 года, а через три года увеличить объем производства до одного миллиона тонн.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила о необходимости создания цикличной экономики с минимизацией расходования невозобновляемых материалов и использованием возобновляемых ресурсов. Это должно быть главной задачей Правительства России.