ВОЗ: более 280 тыс. заражений коронавирусом выявлено в мире за сутки

Женева, 2 марта. Количество официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 114, 14 млн. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Число летальных исходов за прошедшие 24 часа составило 6,6 тыс. Таким образом, общее количество умерших от новой коронавирусной инфекции составило 2,53 млн.

Большинство случаев заражения COVID-19 за минувшие сутки пришлось на Северную и Южную Америку. На втором месте Европа, третью позицию занимает Восточное Средиземноморье. По словам главы Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, четыре из десяти стран мира с самым большим числом случаев коронавирусной инфекции, зафиксированных за минувшие сутки, находятся в Европе, пишет RT.

Недавно ВОЗ сообщила о росте заболеваемости коронавирусом в мире. За последние два месяца такие высокие показатели зафиксированы впервые.