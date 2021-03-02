Уличивший в обилии фотошопа Анну Семенович Рустам Солнцев разозлил поклонников

Москва, 2 марта. Бывший участник телепроекта «Дом-2» Рустам Солнцев решил показать, как, по его мнению, на самом деле выглядит певица Анна Семенович без фильтров в Instagram.

По мнению шоумена, Семенович обладает еще более пышной фигурой, чем показывает в соцсетях. Чтобы добиться идеальных форм, уверен Солнцев, артистка обращается к фотошопу. На своей странице в Instagram он разместил два фото певицы. Одно — из аккаунта Семенович, второе — скрин из ток-шоу. При этом последний снимок сделан снизу, запечатлев неудачное выражение лица артистки.

«Инстаграмная» Анна Семенович отличается от настоящей килограмм на 40-45! И это прекрасно!» — подписал под снимками Солнцев.

Однако подписчики шоумена не оценили его «наезд» на звезду, и вступились за Семенович.

«Я ее видела в аэропорту, она очень хорошо выглядит», — сообщила в комментариях пользователь под ником dr.khavitta.

«Не надо. Она сейчас скинула хорошо, где-то в передаче была. Очень норм. А сфоткать так любого снизу можно», — пишет vikaznamenskaia.

«Главное, что она здорова! А тебе хватит за чужими наблюдать, за своим носом следи. Свою маму чего так не чихвостишь?» — возмутилась irina_krezy.

Другие подчеркнули, что, в отличие от самого Солнцева, Семенович «все равно классная и не злая».

В начале февраля бывшая солистка группы «Блестящие» с уверенностью заявила, что скоро у нее появятся дети. Звезда пообщалась с подписчиками через Instagram Stories. Отвечая на один из вопросов, 41-летняя звезда призналась, что раньше вообще не думала о детях, но теперь же уверена, что они у нее «очень скоро появятся».