Диетолог Соломатина перечислила полезные свойства шоколада

Москва, 2 марта. Натуральный шоколад полезен для здоровья. И чем больше в нем какао, тем лучше. Как правильно и сколько можно съесть его, рассказала диетолог Елена Соломатина.

Полезным будет тот шоколад, в котором мало сторонних ингредиентов. Натуральный продукт не будет стоить дешево, отметила специалист в разговоре с «Москвой 24». Человеку рекомендуется съедать один-два ломтика в день. А при серьезных физических и умственных нагрузках можно позволить себе целую плитку.

«Важно правильно есть шоколад: его нужно рассасывать. Это поможет не только прочувствовать его вкус, но в таком случае его не захочется съесть больше», – отметила Соломатина.

Шоколад с высоким содержанием какао обладает успокаивающим и расслабляющим эффектом, а также способен понизить давление. В нем есть много компонентов, которые защищают организм от старения и сердечно-сосудистых заболеваний.

Недавно ученые из Медицинского колледжа Бейлор в Техасе установили связь между наличием коронарных болезней и употреблением шоколада. У тех, кто отдает этому лакомству предпочтение, риск развития ишемических болезней сердца меньше на 8%.