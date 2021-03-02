Захарова назвала новые санкции США враждебным выпадом в сторону России

Москва, 2 марта. США используют блогера Алексея Навального в качестве повода для введения новых санкций против России. Так считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Введенные Вашингтоном ограничения являются очередным враждебным выпадом в сторону Москвы. Своими действиями американская сторона демонстрирует вмешательство в дела чужого государства и усложняет двусторонние отношения с Россией.

Москва не будет молчать на очередные санкции и ответит по принципу взаимности. Однако реакция необязательно будет симметричной, заявили в российском МИД.

США 2 марта отказались предоставлять России любую помощь, не считая срочной гуманитарной. Американская сторона включила РФ в число стран, для которых закрыт экспорт оборонных технологий. Частичное исключение будет сделано для государственного сотрудничества в космической сфере.

Российский постпред при ЕС Владимир Чижов считает, что Европа загоняет себя в тупик антироссийскими санкциями. Москва в ближайшее время предпримет ответные меры на новые ограничения, добавил он.