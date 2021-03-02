Бастрыкин инициировал проверку в связи с призывами к детскому суициду в Сети

Москва, 2 марта. Ряд профильных ведомств уже принимают меры в связи с распространением информации на тему суицида среди детей в Сети. Об этом заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за появления в интернете запрещенных роликов и публикаций. Они побуждают несовершеннолетних к осуществлению опасных для их жизни действий.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил ГСУ СК России организовать по данному факту доследственную проверку, принять исчерпывающие меры по оперативному пресечению противоправных действий и установлению злоумышленников», — сообщила Петренко.

СК получил немало заявлений от граждан, обеспокоенных тематикой контента, который видят их дети в Сети. Всплеск запрещенной информации случился в конце февраля.

Ранее Роскомнадзор заявил о начале тестирования приложения, с помощью которого граждане смогут отправлять жалобы на недопустимый контент в Сети. Этот сервис позволит ускорить процесс блокировки запрещенной информации.