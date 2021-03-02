Чем обернется назначение главами ВТО и Всемирного банка прозападных уроженцев Африки

Высокие посты сразу двух глобальных финансовых институтов заняли представители Черной Африки. Бывший министр финансов Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала возглавила Всемирную Торговую Организацию, а экс-глава Минфина Сенегала Махтар Диоп занял пост гендиректора филиала Всемирного банка (IPC).

Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась, кто лоббирует кадровые перестановки в IPC и ВТО, а главное — чем «африканский финансовый поворот» обернется для мира.



Нигерийская «бабушка» в банке

В этом году руководителю Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала исполнилось 67 лет. Автор швейцарской газеты Aargauer Zeitung в одном из своих материалов назвал ее «бабушкой», за что вскоре ему пришлось извиняться. Но прозвище быстро привязалось к Оконджо-Ивеала.



Нгози Оконджо-Ивеала родилась в Нигерии в семье известного экономиста-международника Чуквуки Бенджамина Оконджо. Юность будущей «бабушки ВТО» мало чем отличалось от ее сверстников. До девяти лет, пока ее родители учились в Европе, она с братьями и сестрами жила у бабушки в деревне — носила воду, колола дрова, работала на ферме.

В 1967 году юго-восточные провинции Нигерии провозгласили независимость под флагом Республики Биафра. Нгози убежала от войны в США, где поступила в Гарвард и с отличием окончила его. Девушка продолжила учиться в Массачусетском технологическом институте, а в 1981 году защитила докторскую диссертацию.

Карьера Оконджо-Ивеала развивалась стремительно. Спустя год она устроилась во Всемирный банк (ВБ), где проработала на различных должностях до 2003 года, а затем в 2007-2011 годах занимала должность управляющего директора. В 2003 году Нгози стала первой женщиной — министром финансов Нигерии, и занимала этот пост до 2006 года.

Примечательно, что во Всемирном банке Оконджо-Ивеала возглавляла программы по оказанию помощи странам с низкими доходами во время продовольственного и финансового кризисов 2008-2009 годов. В качестве министра финансов она, пользуясь связями, добилась списания долга Нигерии в 18 миллиардов долларов перед Парижским клубом кредиторов. Также Нгози приписывают экономический подъем в начале нулевых, когда показатель роста экономики страны достиг 6%.

В 2016-2020 годах Оконджо-Ивеала была представителем правления Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (Global Alliance for Vaccines and Immunisation, GAVI) фонда Билла Гейтса и до сих пор входит в совет директоров организации. Кроме того, «бабушка ВТО» состоит в совете директоров Twitter. А в 2019 году она получила американское гражданство.

Оконджо-Ивеала негласно называют протеже президента США Джозефа Байдена. Американский лидер поддерживал ее кандидатуру в качестве главы ВТО, тогда как Трамп выступал за назначение руководителем организации министра торговли Южной Кореи Ю Мен Хи.

Камерунский лейборист и кейсианец

У Махтара Диопа схожая судьба с Оконджо-Ивеала. Он тоже первый африканец на посту филиала Всемирного банка (IFC) и отнюдь не молод, в июне 2021 года ему исполнится 61 год.



В юности отец Диопа перевез сына сначала во Францию, а затем в Великобританию, где тот окончил Ноттингемский университет по специальности макроэкономика и эконометрика.

В Англии Диоп стал убежденным сторонником лейбористской партии и приверженцем кейнсианства, то есть выступал за государственно-монополистическое регулирование в развитии экономики.

Свои убеждения Диоп отстаивал в качестве технического советника Министерства экономики и финансов Сенегала в период с 1986 по 1993 год, а затем и в статусе экономиста в Международном Валютном Фонде (1997-2000).

С 2001 года Махтар Диоп работал во Всемирном банке, где занимал должность регионального директора по Кении, Сомали и Эритрее. В 2012 году Диопа назначили ответственным за инфраструктурные проекты в странах Африки южнее Сахары. Он освоил и распределил на различные программы около 70 миллиардов долларов.

Глава Всемирного банка Дэвид Малпасс называет Диопа энергичным руководителем, вся карьера которого посвящена «служению интересам развивающихся стран».



Квоты, ковид и гендерное равенство



Из биографии новых африканских лидеров глобальной экономики заметно, что они связаны с элитами в США и Великобритании. Не секрет, что международные организации преимущественно обслуживают интересы Европы и Америки, поэтому появление западных протеже на ответственных постах мало кого удивляет. Назначение Диопа и Оконджо-Ивеала знаменуют переход к особому «африканскому пути» в глобальной экономике со своим специфическим опытом.

Пандемия коронавируса доказала, что между Африкой и остальным миром не так много различий. Об этом свидетельствуют приостановка большинства торговых операций, экономическая стагнация, необходимость развития инфраструктурных, гуманитарных и медицинских проектов. Здесь и пригодились опытные в этих вопросах управленцы.

Из официальных документов ООН очевидно, что COVID-19 вызовет массовый голод во многих регионах мира, в том числе под угрозой программы обеспечения школьников бесплатными обедами. В свою очередь, сторонница вакцинации по плану Билла Гейтса Оконджо-Ивеала заявляет, что в первую очередь собирается ввести квоты на рыболовство, в том числе в странах Африки. Хотя рыбная ловля является для многих африканцев единственным способом не умереть с голоду.

Также Нгози Оконджо-Ивеала будет продвигать повестку Давоса, касающуюся выбросов парниковых газов. Преимущественно от данной стратегии пострадают развивающиеся страны, чье промышленное производство напрямую зависит от сжигания нефти и угля, как источников выработки энергии.

Основной задачей Диопа на его посту станет осуществление проекта «Стратегия 3.0» IFC, предусматривающего инвестиции в программы по борьбе с изменениями климата, обеспечение гендерного равенства и финансирование частного капитала в странах, сталкивающихся с нестабильностью, конфликтами и насилием.

Новые фигуры на мировой шахматной доске полностью соответствуют политическому курсу американского президента Джозефа Байдена, где самые большие «куски пирога» получают исключительно США и их ближайшие союзники. Остальному миру предлагаются квоты на выбросы углекислого газа и на вылов рыбы, а также поддержка гендерного равенства.