Пятнадцать человек стали жертвами ДТП на американо-мексиканской границе

Сан-Диего, 2 марта. Крупная авария произошла в штате Калифорния, в 200 километрах от Сан-Диего, недалеко от границы с Мексикой: грузовик с гравием протаранил грузовой внедорожник, в котором находились 27 человек. В результате автокатастрофы погибли не менее 15 человек.

Как сообщает FoxNews, ДТП произошло в Холтвилле, примерно в 125 милях (более 200 километров) от Сан-Диего, в 42 милях к западу от границы с Аризоной и недалеко от границы с Мексикой. На данный момент местные власти подтвердили гибель 15 человек, однако не исключено, что число жертв будет расти, поскольку в больницах остаются пострадавшие с серьезными травмами.

Региональный медицинский центр El Centro объявил, что в грузовом внедорожнике находились 27 пассажиров. Автомобиль врезался в грузовик с гравием. По словам официальных лиц, трех человек вывезли с места ДТП на вертолете, еще семь человек доставили в госпиталь скорые. Один из пострадавших скончался в больнице. Еще два человека были доставлены в клинику Pioneers Memorial. Некоторые из пациентов находятся в реанимации.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства, при которых произошла автокатастрофа.

На видео, размещенном в социальных сетях, показаны последствия аварии, на месте происшествия стоят полицейские, скорая помощь и пожарные машины. Дорога, похоже, полностью перекрыта, поскольку некоторые службы спасения пытаются помочь раненым.

