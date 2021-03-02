Депутат Госдумы Железняк назвал необоснованными санкции США против РФ

Москва, 2 марта. Новая администрация президента США Джо Байдена усилила антироссийскую риторику, чтобы продемонстрировать «демократию по-американски».

Вашингтон без веских причин «поет старые песни об антироссийских санкциях», заявил член Комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк. Новые ограничения не выдерживают никакой критики и не имеют аргументированного основания.

«Но есть непреодолимое желание США продолжать курс на сдерживание России путем незаконных санкций, шантажа, давления и прочих форм недобросовестной конкуренции», — отметил депутат.

Вашингтон введением новых санкций вынуждают Москву ответить «на недружественные действия». Ведение такой политики Джо Байденом было очевидным, подчеркнул Железняк.

Ранее США внесли Россию в список государств, которым запрещено экспортировать оборонные технологии. О введении новых санкций сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет RT.