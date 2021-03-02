Мать рекордсмена Гиннеса Хатохова назвала причину его смерти

Москва, 2 марта. Первый борец сумо Кабардино-Балкарии Джамбулат Хатохов прославился в три года, попав в книгу рекордов Гиннеса как самый толстый мальчик в мире. Мать юноши винит в его смерти врачей, прописавших ему препарат для похудения.

Хатохов скончался в конце прошлого года на 22-м году жизни. Тогда причину его смерти не называли. Новость о смерти юноши сообщил глава федерации сумо и мас-рестлинга КБР, тренер юниорской сборной России по мас-рестлингу Бетал Губжев.

Как сообщает «Экспресс газета», мама Хатохова только сейчас решила рассказать, что стало с ее сыном.

Джамбулат из Нальчика прославился с детства, когда вместе с матерью Нелли Хатоховой попал в программу Андрея Малахова. Став знаменитым, он решил заняться сумо. В этом виде спорта мальчик сумел добиться неплохих результатов. По словам матери, дважды он был на соревнованиях в Японии.

«Японцы очень звали его переехать к ним и выступать за них. Джамбулатику очень понравилось там. Но я не отпустила… Говорила: «Здесь наша родина, куда мы поедем?» А если бы уехал в Японию, был бы сейчас жив», — вспоминает она.

Все изменилось, когда юноша решил похудеть. По словам Нелли, он сидел на белковой диете, благодаря чему сбросил 70 кг.

«Красивый такой стал. А сгубил его «Тестенол — 250» (препарат, который способствует нормальной работе мужских половых функций и относится к стероидам. — Прим. ФАН), который ему выписал врач. Разве можно молодому парню давать тестенол?! За последнюю неделю жизни мой мальчик раздулся, как шар, и умер. Рассказываю об этом только для того, чтобы предостеречь других от употребления этого препарата», — посетовала Нелли.

Хатохов в возрасте 3,5 лет уже весил 48 килограммов и носил обувь 32 размера. Он отличался от других детей своими физическими возможностями. Ребенок с легкостью поднимал пудовые гири и выполнял другие сложные физические упражнения.