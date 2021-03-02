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Мать рекордсмена Гиннеса Хатохова назвала причину его смерти

Мать рекордсмена Гиннеса Хатохова назвала причину его смерти

Москва, 2 марта. Первый борец сумо Кабардино-Балкарии Джамбулат Хатохов прославился в три года, попав в книгу рекордов Гиннеса как самый толстый мальчик в мире. Мать юноши винит в его смерти врачей, прописавших ему препарат для похудения. 

Хатохов скончался в конце прошлого года на 22-м году жизни. Тогда причину его смерти не называли. Новость о смерти юноши сообщил глава федерации сумо и мас-рестлинга КБР, тренер юниорской сборной России по мас-рестлингу Бетал Губжев.

Как сообщает «Экспресс газета», мама Хатохова только сейчас решила рассказать, что стало с ее сыном. 

Джамбулат из Нальчика прославился с детства, когда вместе с матерью Нелли Хатоховой попал в программу Андрея Малахова. Став знаменитым, он решил заняться сумо. В этом виде спорта мальчик сумел добиться неплохих результатов. По словам матери, дважды он был на соревнованиях в Японии.

«Японцы очень звали его переехать к ним и выступать за них. Джамбулатику очень понравилось там. Но я не отпустила… Говорила: «Здесь наша родина, куда мы поедем?» А если бы уехал в Японию, был бы сейчас жив», — вспоминает она.

Все изменилось, когда юноша решил похудеть. По словам Нелли, он сидел на белковой диете, благодаря чему сбросил 70 кг.

Мать рекордсмена Гиннеса Хатохова назвала причину его смерти

«Красивый такой стал. А сгубил его «Тестенол — 250» (препарат, который способствует нормальной работе мужских половых функций и относится к стероидам. — Прим. ФАН), который ему выписал врач. Разве можно молодому парню давать тестенол?! За последнюю неделю жизни мой мальчик раздулся, как шар, и умер. Рассказываю об этом только для того, чтобы предостеречь других от употребления этого препарата», — посетовала Нелли.

Хатохов в возрасте 3,5 лет уже весил 48 килограммов и носил обувь 32 размера. Он отличался от других детей своими физическими возможностями. Ребенок с легкостью поднимал пудовые гири и выполнял другие сложные физические упражнения.

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