Стали известны особенности проведения ОГЭ в 2021 году

Москва, 2 марта. Основной этап сдачи Основного государственного экзамена (ОГЭ) пройдет с 24 мая по 2 июля, с 3 по 15 сентября — дополнительный.

Соответствующий документ подготовили Минпросвещения РФ и Рособрнадзор. Согласно плану, оба этапа начнутся с проведения экзамена по русскому языку. По выборочным предметам ОГЭ проводится не будет.

Недавно Рособрнадзор сообщил подробности проведения экзаменов для 11-классников. Выпускники, которые не поступают в вузы, будут выполнять задания, основанные на системе Единого государственного экзамена (ЕГЭ).