Власти Австрии заинтересованы в производстве «Спутника V»

Вена, 2 марта. Австрия собирается закупить вакцину от коронавируса российского производства «Спутник V» в случае, если она получит одобрение от Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

Есть и другой вариант. По словам канцлера Австрии Себастьяна Курца, обе страны обсуждают возможность производства препарата на территории республики.

Глава австрийского государства заявил, что переговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Он рассказал, что между сторонами установился тесный контакт по поводу экспорта «Спутника V».

Недавно появилась информация о начале прививочной кампании от коронавируса в Никарагуа. Первая партия вакцины «Спутник V» была доставлена в страну 24 февраля.