Политолог Дзермант рассказал, как к Горбачеву относятся жители Белоруссии

Как белорусы относятся к первому президенту СССР, рассказал политолог, директор Центра изучения интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Конечно после распада СССР страсти улеглись. Но поскольку и в тот период Белоруссию называли «Вандеей перестройки», то отношение к распаду страны и к лицам, которые это допустили, у нас в стране достаточно негативные. То есть, большинство белорусов воспринимают Горбачева как слабого и безвольного политика, который пошел на поводу у западных стран», — сообщил Алексей Дзермант.

Он отметил, что в лучшем случае, белорусы считают, что Горбачева просто обманули. В худшем же случае, есть мнение, что он шел к распаду СССР сознательно, являясь предателем.

До этого в ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» политолог Марат Гогуадзе предложил заклеймить Горбачева статусом «иноагента».