Премьер-министр ЦАР поприветствовал операцию армии в Берберати

Банги, 2 марта. Премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада поздравил ВС республики (FACA) с началом контрнаступления на город Берберати.

Политик отметил роль российских инструкторов и руандийских военнослужащих в контртеррористической операции против боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).

❝ Sous l'autorité du Président de la République, je salue l'entrée il y a quelques heures, de nos Forces et de nos alliés à Berberati, Chef-lieu de la Préfecture de la Mambéré-Kadeï. Les populations doivent être rassurées. ❞

Le PMCG SEM @FirminNgrebada — Primature RCA Officiel (@PrimatureO) March 2, 2021

Нгребада заявил, что в скором времени население станет жить в мире, а трасса RN6, соединяющая населенный пункт с Камеруном, будет освобождена.

Маршрут Кензу — Берберати находился под контролем боевиков CPC на протяжении нескольких месяцев. Бандиты совершали провокации на территории административного центра префектуры Мамбере-Кадеи, несмотря на достигнутое соглашение о сложении оружия.

Силы FACA, подготовленные российскими специалистами, уже освободили от радикалов федеральную трассу RN3, а также прилегающие к ней города Буар, Босангоа, Бозум, Бамбари и другие.