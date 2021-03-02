Пономарев собирает деньги с граждан после закрытия своей организации

Москва, 2 марта. Физлицо-иноагент Лев Пономарев объявил о самороспуске незарегистрированного общественного движения «За права человека» (признан иноагентом в РФ).

На такой шаг правозащитник пошел из-за ужесточения законодательства об иностранных агентах. Он опасается, что журналисты, пишущие под брендом «За права человека», рискуют попасть под крупные штрафы.

Однако, как выяснили сотрудники издания Nation News, сбор пожертвований на дело Пономарева не остановился. На сайте организации указаны реквизиты, по которым люди могут перечислять деньги.

Средства принимает дочерняя организация-иноагент. В заявлении о роспуске особо отмечается, что это объединение своей работы не прекратило.

Льва Пономарева не раз штрафовали на суммы боле чем в 100 тыс. рублей. В том числе за то, что его организация была упомянута в одном из СМИ без маркировки о статусе иноагента.

Федеральное агентство новостей ранее информировало, что Роскомнадзор составил 212 протоколов в адрес медиакорпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (признан иноагентом в РФ).