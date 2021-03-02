Милана Тюльпанова простила бойфренда, которого обвиняла в абьюзе

Санкт-Петербург, 2 февраля. Светская львица Милана Тюльпанова сообщила, что совершила ошибку, разорвав свои отношения с бывшим бойфрендом Евгением.

В сторис на своей странице в Instagram экс-супруга Александра Кержакова призналась в любви бывшему ухажеру, которого ранее обвиняла в абьюзе.

«В очередной раз убеждаюсь, что надо слушать только себя и свое сердце. Женя, я так рада, ведь все, что о тебе говорили мне — неправда. Я люблю тебя!» — написала она.

Тюльпанова в начале января сыграла на Мальдивских островах свадьбу с возлюбленным Евгением, личность которого скрывает до сих пор. Тогда она называла церемонию репетицией перед настоящим торжеством, поскольку такие «бракосочетания» не имеют юридической силы в России.

Однако в середине февраля стало известно, что пара рассталась. По словам девушки, бойфренд Тюльпановой из любящего и заботливого человека превратился в резкого ревнивца. Она обвинила Евгения в абьюзе, поскольку он «стал грубо общаться».

«Мне плохо от того, как поступили со мной. Как обычно, насилие. <...> Я просто устала. От того, что меня постоянно используют. Чувствую себя каким-то товаром», — жаловалась чуть позже Милана в сторис.

В интервью «СтарХиту» в середине февраля Тюльпанова рассказала, что у Евгения были судимости.

«Я решила закончить эти отношения, так как он жулик и вор, а еще я не готова терпеть никакое проявление абьюза по отношению ко себе», — призналась тогда звезда она.

Девушка также сообщила, что экс-возлюбленный угрожал прострелить ей ноги, приревновав к одному из знакомых.