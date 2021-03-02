Власти Чада выставляют политического соперника действующего президента рецидивистом

Нджамена, 2 марта. Пользователи Twitter обнародовали постановления Верховного суда об аресте оппозиционного кандидата в президенты Чада Яя Дилло Джеру. Документы датированы 8 октября 2020 года и 19 февраля 2021 года.

Политику вменяют нарушение 66, 70, 72, 75-й статей уголовного кодекса Чада. Согласно обвинению, Джеру неоднократно призывал несовершеннолетних к неповиновению власти, а также создавал потенциально опасную для граждан страны обстановку. Оппозиционному деятелю грозит тюремное заключение, вплоть до пожизненного.

#Tchad #Affaire_Dillo

Les deux mandats d’amener de Yaya Dillo présentés à la presse par Youssouf Tom, procureur de la République.

Le premier date du 08 octobre 2020 et le second du 19 février 2021. pic.twitter.com/Wwm5GHaANS pic.twitter.com/YS5d10b6Gc — Oush mah (@ZainNourRain) March 2, 2021



Кроме того, в Сети появилась копия письма от главы Экономического сообщества стран Центральной Африки Даниэля Она Ондо министру экономики Чада, в котором Джеру обвиняют в присвоении двух автомобилей организации.

La suite des preuves pic.twitter.com/0iFTA8Ie6a — Oush mah (@ZainNourRain) March 2, 2021

Примечательно, что претензии властей к оппозиционному политику были предъявлены сразу после его регистрации на выборах.

Накануне военнослужащие Чада атаковали дом Яя Дилло Джеру. В результате происшествия мать и сын претендента на пост главы государства погибли, еще пять человек получили ранения. Чадские власти объяснили необходимость акта насилия «неповиновением Джеру решению суда».

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Лидер «Национального союза за демократию и обновление» (UNDR) Салех Кебзабо отказался участвовать в выборах после того, как узнал об убийстве членов семьи кандидата на пост главы республики. По словам Кебзабо, власти Чада недостойны своего народа.

Массовые акции протеста против узурпации власти действующим президентом Чада Идрисом Деби не прекращаются с января текущего года. Народ называет Деби ставленником Франции и требует его отставки.

