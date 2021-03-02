В США признали российский танк Т-90М самым смертоносным

Вашингтон, 2 марта. Поставки модернизированных танков Т-90М «Прорыв» усиливают боевой потенциал Вооруженных сил РФ. К такому выводу пришли эксперты американского издания The National Interest.

Ранее стало известно, что «Уралвагонзавод» передал Минобороны России партию новых танков Т-90М «Прорыв». Данный танк является последней модификацией семейства боевых машин Т-90 и наиболее приспособленным к современным боевым действиям, передает «ПолитРоссия».

Американские аналитики отметили, что новый танк Т-90М оснащен современным комплексом управления огнем «Калина», а также новым универсальным орудием, которое может стрелять разными видами снарядов. Кроме того, «Прорыв» получил более мощную силовую установку.

«Систему встроенной динамической защиты «Контакт-5» Т-90М сменил на более надежную систему «Реликт». Она повышает защищенность танка примерно на 50%. Иными словами, Т-90М заметно быстрее, смертоноснее и живучее своих предшественников», — говорится в публикации.

Эксперты назвали обновленный Т-90 одним из самых смертоносных в мире, а также напомнили, что его модернизация осуществляется на фоне реализации еще более амбициозного проекта – создания танка нового поколения Т-14 «Армата».

Ране стало известно, что серийные поставки в Вооруженные силы РФ танка «Армата» начнутся в 2022 году. Новый танк принципиально отличается. Главное его новшество — необитаемая башня. Экипаж Т-14 расположен в изолированной бронированной капсуле в корпусе танка, откуда дистанционно управляет вооружением. Это значительно снижает вероятность гибели экипажа в бою, передает телеканал «360».