Политолог Марков назвал истинную ошибку правления Горбачева

В чем заключается истинная ошибка Горбачева, и почему не стоит обвинять Михаила Сергеевича в развале СССР, рассказал политолог, общественный деятель, кандидат политических наук Сергей Марков в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Я как политолог вижу, что юбилей Горбачева снова разделили страну на две части. Небольшая часть общества его поздравляет и желает здоровья. В это же время, большая часть общества просто разгневана», — сообщил Сергей Марков.

Он отметил, что 90-летие Горбачева является мощнейшим общественным фактором, и Михаил Сергеевич по-прежнему существует как политик.

«Мы видим, что Горбачев убрал тяжелую диктатуру компартии и открыл страну. За это ему были благодарны многие люди. В первый год его правления царила общественная эйфория. Она осталась во всем мире, поскольку Горбачев исключил опасность ядерной войны. За это ему благодарны сотни миллионов жителей Америки, Европы и Азии. Это огромный вклад в историю человечества», — подчеркнул политолог.

Однако, по его словам, распад СССР не могут простить десятки миллионов россиян. Но распад СССР не был предопределен, этого не хотело подавляющее число людей.

«Почему-то Михаила Горбачева обвиняют в том, что он, будучи главой страны, не удержал целостность СССР. Как политолог я знаю, что Михаил Сергеевич хотел все удержать, но главным предателем оказался Ельцин. Мы с вами проголосовали за Ельцина. Мы, десятки миллионов людей, которые сейчас обвиняют Горбачева, поддержали предателя Ельцина. Критика Горбачева — это сублимация, критика самих себя. Мы критикуем себя за чудовищное преступление, которое совершили с собственной страной», — заявил Сергей Марков.

Политолог отметил, что Горбачев, как глава государства, не сделал самую главную вещь — он не проявил силу и не подавил жестким кулаком сепаратизм, не посадил предателя в тюрьму. То есть, не использовал силу, для того чтобы отгородить страну от хаоса, объяснил эксперт.

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН объяснил, почему Горбачева не судили за развал СССР.