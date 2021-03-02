Блинкен сообщил о запрете на экспорт оборонных технологий в Россию

Вашингтон, 2 марта. Вашингтон внес Россию в список стран, которым отказывают в экспорте оборонных технологий. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, будут внесены изменения в раздел 126.1 положения о международной торговле. России откажут в экспорте оборонных товаров и услуг. Однако решение предусматривает определенные исключения, которые касаются поддержки государственного сотрудничества в сфере космоса.

Федеральное агентство новостей сообщало, что общественный деятель Мария Бутина назвала санкции ЕС и США атакой на силовой блок.