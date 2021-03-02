«Мне нужна свобода»: секс в офисе вице-президента Зимбабве завершился отставкой

Хараре, 2 марта. Вице-президент Зимбабве Кембо Мохади ушел в отставку из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

Местные СМИ смакуют телефонные разговоры, в которых 71-летний политик домогается замужних женщин, в том числе подчиненных. На записях слышно, как второе лицо Зимбабве принуждает сотрудниц к сексу в офисе.

Однако Мохади отрицает все обвинения. Он утверждает, что стал жертвой «клонирования голоса, спонсируемого шпионажа и политического саботажа». Тем не менее политик принял решение о самоотводе, чтобы «не компрометировать должность».

«Это не трусость. Я испытал колоссальные нравственные страдания и понял, что мне нужна свобода, чтобы справиться со своими проблемами вне управленческого кресла», — написал бывший вице-президент в Twitter-аккаунте.

Оппозиционер Джейкоб Нгаривхуме поприветствовал отставку Мохади. Политик выразил надежду, что это «станет первой ласточкой в череде отставок членов правящей партии Zanu-PF».

Мохади известен как отставной солдат, ветеран войны в Южной Родезии. Он занимал несколько министерских постов при экс-главе страны Роберте Мугабе. В 2017 году, после военного переворота и свержения Родезии, политик занял пост вице-президента.

Сексуальные домогательства в адрес подчиненных являются своеобразной политической традицией в Зимбабве. В 1997 году бывшего лидера государства Канаана Банана обвинили в изнасилованиях подчиненных, преимущественно мужчин.

Информация стала достоянием общественности после того, как бывший охранник президента убил человека за то, что тот назвал его «женой Банана». Телохранитель на суде признался, что босс регулярно его насиловал.

Следствие выявило как минимум 11 жертв экс-главы Зимбабве. Банана, как и Мохади, отрицал вину, однако суд не счел его доводы убедительными, приговорив к десяти годам лишения свободы.