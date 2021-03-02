Тело пропавшего чемпиона ОИ-1980 Блинова нашли в Московской области

Москва, 2 марта. Олимпийский чемпион 1980 года Александр Блинов, который пропал 9 февраля, найден мертвым. Об этом сообщили в Федерации конного спорта России (ФКСР).

В последний раз Блинова видели в деревне Андреевское Можайского района. До настоящего момента его местонахождение было неизвестно. Тело спортсмена было найдено недалеко от конюшни, передает ТАСС.

«Тело Александра Блинова найдено сегодня неподалеку от конюшни в деревне Андреевское. От лица Федерации конного спорта России выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким покойного», — прокомментировала пресс-секретарь ФКСР Екатерина Зобова.

Александра Блинова искали сотрудники полиции и волонтеры. На Олимпийских играх 1980 года в Москве Александр Блинов стал чемпионом в командном троеборье и завоевал серебряную медаль в личном троеборье.