Москва может предпринять ответные меры на новые антироссийские санкции ЕС

Москва, 2 марта. Ограничительные меры, которые вводит Евросоюз в отношении России, загоняют его в тупик. Такое заявление сделал российский постпред при организации Владимир Чижов.

Российская сторона намерена предпринять ответные меры на новые антироссийские санкции. Тупик, в который загоняет себя ЕС, по словам Чижова, становится все плотнее и выбраться из него трудно.

«Результата от этих односторонних рестрикций практически нет, если не считать, конечно, ответных мер, которые предпринимались и в прошлые разы. И я могу заявить, что будут иметь место и сейчас», — заявил Чижов в эфире телеканала «Россия-24».

Евросоюз ввел новый протокол ограничений против РФ. Под санкции попадут некоторые россияне, активы которых в Европе будут заморожены, а их въезд на территорию будет запрещен. Рестрикции уже назвали частью скоординированной атаки на силовой сектор РФ.