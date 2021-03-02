Банги, 2 марта. Независимый эксперт ООН по правам человека в ЦАР Мари-Тереза Кейта-Бокум заявила, что международное сообщество должно помешать Анголе дестабилизировать ситуацию в республике.

По ее мнению, саммит Экономического сообщества центральноафриканских государств (ЭСЦАГ) является инструментом для удовлетворения интересов Луанды.

«Правительство Анголы вмешивается в ЦАР, действуя на стороне преступников и террористов, чтобы отвлечь внимание населения от внутренних проблем», — заявила эксперт.

Кейта-Бокум напомнила, что начиная с 1990-х годов Луанда получала вооружение со стороны Франции. По ее словам, теперь Париж стал использовать финансово зависимую страну в качестве «марионетки», которая поможет ему дестабилизировать ситуацию в ЦАР.

Елисейский дворец жаждет восстановить утраченное влияние в африканском государстве. Для этого Франция посредством Чада поддерживает конгломерат группировок, объединившихся в «Коалицию патриотов за перемены» (CPC), и перебрасывает в республику наемников. Бандформирование создал экс-президент ЦАР Франсуа Бозизе, который с помощью вооруженных провокаций планировал сорвать выборы и захватить власть в стране.

Эксперт ООН отметила, что центральноафриканской армии при поддержке российских инструкторов и руандийских военнослужащих удалось отразить атаки бандитов. Кейта-Бокум считает, что власти страны смогут нейтрализовать радикалов и восстановить контроль над территориями.

В заключение специалист по правам человека призвала африканские государства поддержать силы Фостен-Арканжа Туадера и пресечь вмешательство ЭСЦАГ, которое выступает за диалог с боевиками.

Жители ЦАР организовали митинг против приглашения бандитов CPC на международный саммит. По мнению граждан, преступники не имеют права сидеть за столом переговоров и представлять народ.

Мари-Тереза Кейта-Бокум является независимым экспертом ООН по правам человека в ЦАР с 2014 года. Сообщается, что она не защищает интересы определенного правительства или организации.