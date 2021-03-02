США запретили выдачу РФ кредитов американскими банками

Вашингтон, 2 марта. Власти США запретили выдавать России кредиты американским правительственным финансовым организациям. В частности запрещено получение средств Экспортно-импортным банком.

Об этом сообщил Государственный департамент США. Новые ограничительные меры в отношении РФ Вашингтон применил в связи с ситуацией с основателем ФБК (признан иноагентом в РФ) Алексеем Навальным.

Кроме того, о новых санкциях объявил Евросоюз. Под ограничение попадут генпрокурор Игорь Краснов, глава Росгвардии Виктор Золотов, руководитель СК РФ Александр Бастрыкин и директор ФСИН Александр Калашников.