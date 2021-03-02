США разработают «радиопереводчик» для коммуникации между истребителями НАТО

Вашингтон, 2 марта. Американское военно-политическое руководство старается укрепить координацию между ВВС различных государств НАТО на фоне обострения конфронтации с Россией.

Об этом пишет издание The National Interest, пересказ статьи представлен «ПолитРоссией». Американские авторы обращают внимание на намерение Пентагона обеспечить боевую слаженность между истребителями пятого поколения F-35 и другими боевыми самолетами, которыми располагают страны Альянса.

Обозреватель NI отмечает рост интенсивности военных учений НАТО в Европе, в которых задействованы самолеты разных типов, в том числе порядком устаревшие.

«Маневры направлены не только на тестирование возможностей коммуникации между истребителями F-35. Осваивается тактика взаимодействия этих передовых самолетов с машинами четвертого поколения, поскольку страны НАТО, которые не имеют на вооружении F-35, также играют важную стратегическую роль и для США, и для Альянса в целом», — сообщает автор статьи.

Аналитик The National Interest подчеркивает, что американская компания Northrop Grumman уже разработала и приступила к испытаниям специального «радиопереводчика», который сможет обеспечить обмен данными между F-22 и F-35, а в перспективе — и с другими истребителями НАТО.

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян недавно объяснил, что оказало фатальное влияние на программу разработки и строительства «стелс»-истребителя F-35. О провале американских попыток заполучить секретные технологии российских комплексов ПВО информировал «Царьград».